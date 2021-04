Golfsport populairder dan ooit door corona

In Oost-Vlaanderen zijn er momenteel 7.700 golfers, 5.000 mannen en 2.700 vrouwen. Door de coronacrisis is de sport opvallend populairder geworden, zegt Paul-Henri Van der Steichel van de golfclub in Sint-Gillis-Waas: “Wij zijn in 2017 begonnen en zijn volop aan het bekijken om onze golfterreinen uit te breiden. De sport is momenteel heel populair. In Vlaanderen zijn er nu 47.000 golfers. Twintig jaar geleden was dat nog maar de helft."