In Brugge had meer dan 15% van de gecontroleerde jongeren drugs op zak

Er is niet alleen bezorgdheid over het toegenomen druggebruik, ook het geweld neemt toe in Brugge. Afgelopen weekend was er op 't Zand nog een vechtpartij tussen een jongen van 16 en een man van 24, die zwaar onder invloed was van drugs. Het incident werd door omstaanders gefilmd en massaal verspreid via de sociale media.

De burgemeester begrijpt dat de aanhoudende coronacrisis doorweegt, maar zegt dat dat absoluut geen excuus is om geweld te gaan gebruiken. "De politie zal streng blijven toezien en tussenkomen wanneer jong én oud het te bont maken. Maar we willen problemen liever voorkomen. Daarom doen we een oproep aan de ouders om hun kinderen te begeleiden en hun verantwoordelijkheid te nemen", besluit Burgemeester Dirk De fauw (CD&V).