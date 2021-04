Jong, vrouw, geen ervaring: met Annalena Baerbock kiezen de Duitse Groenen voor "anders"

Maar deze verkiezingen zijn ook om een andere reden nu al historisch: voor het eerst hebben - naast de christendemocraten en sociaaldemocraten - ook de groenen een kanselierskandidaat aangeduid. Dat is verre van een kandidatuur voor de bühne: in de peiligen zijn de Groenen momenteel afgetekend de tweede partij, met 21% van de stemmen. Je kan dan maar beter een kandidaat achter de hand hebben, iemand die 1 op 1 het duel kan aangaan met de kandidaat van de CDU/CSU, de afgetekende leiders in de peilingen.

Net als de christendemocraten, moesten de groenen kiezen uit twee kandidaten. Het voorzitterschap van de groenen is - net als bij Ecolo - in handen van twee mensen: een man en een vrouw, Robert Habeck en Annelena Baerbock. Maar het kanselierschap is geen duobaan en dus moest er gekozen worden.

Dat Baerbock het haalt is even verrassend als ook weer niet. Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt: binnen de partij is Baerbock de populairste, bij kiezers buiten de partij is dat Habeck. De kans op een grotere overwinning was met Habeck waarschijnlijk groter. Maar Baerbock heeft een aantal voordelen. Hoewel ze het zelf waarschijnlijk niet zo ziet, is het bijvoorbeeld niet toevallig de vrouwelijke helft die het haalt. Of zoals de Süddeutsche Zeitung het schrijft: "de keuze voor Habeck had de groenen in eigen rangen kritiek opgeleverd. Hoe zou het mogelijk geweest zijn dat naast de CDU/CSU en de SPD ook zij - de partij die overal pleit voor gelijkheid - voor een man zouden gaan?"

De keuze voor Baerbock is dus meer dan de keuze voor een politicus, het is de keuze voor het verschil: terwijl de andere twee grote partijen voor grijze mannen gaan, gaan de groenen geheel binnen eigen denklogica voor een jonge vrouw. Anderzijds kan je je ook de vraag stellen hoe hard genderkeuze nog een belangrijk statement is in een land dat de voorbije 16 jaar door een vrouw bestuurd werd.

