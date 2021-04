Kinderartsen in felle open brief: "Laat alle kinderen zo snel mogelijk voltijds naar school gaan"

Volgens Jacobs is er aan de ene kant een hele grote groep jongeren die lijdt onder de coronamaatregelen en de beperking van de school. "We zijn ons er het voorbije jaar nog meer van bewust geworden dat het school meer is dan alleen maar het academische. Dat psychosociale is erg belangrijk. Dat dat nu deeltijds is weggevallen, heeft een zware impact bij jongeren. We zien onder meer lusteloosheid, prikkelbaarheid, verlies van zin in het leven en verlies van motivatie."