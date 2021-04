Koppel wacht fietsdieven op in bosjes en dwingt ze op de knieën

Zaterdagochtend merkten Leen Van Kerckhoven en haar man Danny Haelterman uit Elewijt bij Zemst dat er ingebroken was in hun tuinhuisje. Twee koersfietsen met een waarde van 6000 euro waren verdwenen. Danny, actief bij de politiezone Wezembeek-Oppem-Kraainem, en Leen trokken zelf op onderzoek. Ze doorzochten de weide achter hun huis, tot aan de nabijgelegen steenweg. Daar vonden ze in de berm een kinderfiets die verstopt was onder een hoop takken. De fiets bleek in de nacht van vrijdag of zaterdag gestolen in Weerde.