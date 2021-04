Kortrijkse scholen maken radio met ex-MNM-presentator Tom De Cock: “Om mensen uit de zorg, leerlingen en leerkrachten te bedanken”

"De scholen zullen tijdens de radioshow vooral mensen bedanken die veel moesten werken tijdens en door de coronacrisis", zegt directrice Kornelia Buyse. "We delen ook een aantal awards uit. De show zal bestaan uit verschillende onderdelen. Deze voormiddag gaan we bijvoorbeeld vooral onze partners uit de zorg bedanken."

"Het feestje van "Radio Rhizo" is niet enkel bedoeld voor de zorgsector", verduidelijkt de directrice. "Deze middag gaat het vooral over de leerlingen, hun muziek, hun verhalen en hun pluimen. En na 15 uur gaan we ook voor onze leraren een feestje geven. Zo krijgt iedereen zijn momentje vandaag."