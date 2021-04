"Ik herinner me de stress over schoolrekeningen": ex-K3'tje Kristel Verbeke getuigt over opgroeien in armoede

"Zorgen voor mama" ligt Verbeke nauw aan het hart, want ook zij is opgegroeid in armoede. Na de scheiding van haar ouders, was Verbekes onbezorgde jeugd voorbij. "Wij zijn op heel korte tijd mijn twee zussen verloren, waardoor er in ons gezin een heel groot verdriet was," vertelt ze in het "Laat Journaal". "Mijn vader was truckchauffeur en hij was heel weinig thuis. Hij ging ook al eens graag een pintje drinken. Er was niet veel voor mij, ik zat heel veel alleen thuis."

Verbeke herinnert zich vooral de stress over schoolrekeningen en de huishuur. "Het huurboekje met de huur, die er meestal niet op tijd tussen zat. En dan de uitleg te moeten doen aan de huisbaas."