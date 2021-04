Lady Gaga draagt jas van studente Antwerpse Modeacademie

Op de Instagramfoto draagt Lady Gaga een jas in nepbont, in zwart en roze, van de hand van de Oostenrijkse Florentina Leitner, die vorig jaar afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie. “Ik ben in dezelfde stijl gebleven als mijn eigen afstudeercollectie, maar heb wel het een en ander aangepast zodat het meer Lady Gaga’s stijl zou zijn. Zo gebruikte ik bijvoorbeeld een feller roze. Het pronkstuk is de jas in nepbont. Ik was zeker dat Gaga er geweldig in zou uitzien", zegt Leitner.