Laschet wordt lijsttrekker partij Angela Merkel

Die tegenstander was Markus Söder, van de Beierse zusterpartij CSU. Er waren 6 onthoudingen, zo kondigde een partijwoordvoerder aan. Söder had eerder op de dag nog aangegeven dat hij zich zou plooien naar het besluit van dit partijorgaan.



De strijd om het lijsttrekkersschap binnen de partij van bondskanselier Merkel is zeer bits verlopen. Söder is bij de kiezer populairder dan Laschet, en doet het in de peilingen veel beter. Toch is de knoop nu doorgehakt. In september zijn er parlementsverkiezingen in Duitsland. Kanselier Merkel geeft na 16 jaar de fakkel door.



Armin Laschet is 60 jaar. Hij is ook al een tijdje de deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat die aan ons land grenst. Tot Noordrijn-Westfalen behoort het economisch belangrijke Ruhrgebied. Bekendste steden zijn Dortmund, Keulen en Düsseldorf.