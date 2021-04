Lokeren verving taalkamp voor anderstalige kinderen door Nederlandse oefeningen thuis

Voor Van der Sypt was er zeker enthousiasme en goesting om het in de toekomst verder te blijven doen. Bovendien zal Lokeren voor kinderen die ondersteuning nodig hebben de komende weken workshops organiseren. Die workshops vinden plaats op woensdagnamiddag in samenwerking met de scholen. Kinderen kunnen dan in hun klasbubbel langs gaan en de taal leren door te spelen. "Het moet plezant zijn, niet op een schoolse manier. De kinderen spelen samen en leren tegelijk de taal, we denken dat we daarmee enkele troeven samen brengen." Lokeren kan rekenen op vrijwilligers om die workshops te geven.