Miguel Díaz-Canel nieuwe machtigste man van Cuba: nu ook benoemd tot hoofd Communistische Partij

Met Diaz-Canel als nieuwe leider komt een einde aan het Castro-tijdperk in Cuba, dat begon met de Cubaanse revolutie in 1959, die Fidel Castro aan de macht bracht. Fidel was decennialang de onbetwiste leider van Cuba, maar in 2006 gaf de inmiddels zwaar zieke leider de macht door aan zijn jongere broer Raúl.