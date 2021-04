Nederlandse militaire oefening boven Weelde: "Als laagvliegzone geschikt voor tactische landingen "

Wie in Weelde, bij Ravels woont, zal deze week wat lawaai moeten verdragen van vliegtuigen die geregeld overvliegen. De Nederlandse luchtmacht organiseert de grootscheepse oefening "Orange Bull" vanaf de vliegbasis in Eindhoven, maar ook boven Weelde zal er veel van te merken zijn. Het gebied rond Weelde is een laagvlieggebied en daar kunnen tactische landingen, paradrops en cargodrops geoefend worden. "De oefening beperkt zich tot het vliegveld en ook het Belgisch leger en de politie en brandweer zijn betrokken", zegt Walter Luyten (CD&V), burgemeester van Weelde. "Dit is zeer goed voorbereid."