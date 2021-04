De NYPD achterna? Politie Antwerpen overweegt producten met merklogo te verkopen

Woordvoerder Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen wil nog niet op de feiten vooruitlopen. "We toetsen dit af, onder het grootste voorbehoud, we willen peilen of er interesse bestaat. De politiezone Antwerpen beschikt al een tijdje over gadgets met het nieuwe logo - magneetjes blijvoorbeeld - die we ook uitdelen op beurzen. Regelmatig krijgen we vragen van verzamelaars die op zoek zijn naar die gadgets. Dat heeft meegespeeld in het lanceren van deze bevraging. Intern is er bij onze personeelsleden ook enthousiasme over de producten."

"Mocht het initiatief er komen, dan is het in ieder geval niet de bedoeling om winst te maken", zegt Bruyns. "Eventuele opbrengsten zullen geïnvesteerd worden in campagnes, rond verkeersveiligheid bijvoorbeeld."