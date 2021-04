Over de koppen lopen in Hallerbos: "Bekijken of we extra maatregelen moeten nemen"

Mooi weer en de eerste boshyacinten staan in bloei: een ideale combinatie voor een uitstapje naar het Hallerbos hebben velen dit weekend gedacht. Want het was er bijzonder druk, en dat in coronatijden. De stad Halle had eerder al opgeroepen om niet naar het bos af te zakken. En met de annulatie van het jaarlijkse Hyacintenfestival had het stadsbestuur gehoopt het aantal bezoekers te kunnen beperken. Maar niets was minder waar, van heinde en verre trokken toeristen dit weekend het populaire bos in.