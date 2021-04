Politiepatrouilles te paard in Tongeren-Herstappe

"De bedoeling is om de politie zo gediversifieerd mogelijk in het straatbeeld te laten verschijnen: te voet, met de fiets, de motor, en nu dus ook te paard", zegt zonechef Geert Luypaert. Op die manier wil de lokale politie Tongeren-Herstappe op plaatsen komen die anders moeilijk bereikbaar zijn. "We gaan voornamelijk in Tongerse natuurgebieden en plattelandsgedeelten patrouilleren die gebruikt worden door wandelaars en fietsers", zegt de zonechef. "Zo kunnen we bijvoorbeeld toezicht houden op wandelaars die hun hond niet aan de leiband hebben."

De paardenpatrouilles zullen zo ook toezicht houden op dieren in de weiden of op de aanwezigheid van verdacht vlees dat mogelijk gif tegen roofvogels kan bevatten. "Op die manier kunnen we ons steentje bijdragen op vlak van dierenwelzijn", aldus de zonechef.