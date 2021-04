Parket wil burgemeester en gemeentesecretaris Gooik vervolgen voor fraude: "In geen enkel dossier tussengekomen"

Volgens het parket was burgemeester, Michel Doomst, op de hoogte van deze frauduleuze praktijken. Vandaar dat hij ook vervolgd wordt. Doomst zelf ontkent alles en verduidelijkt: "Dit gaat over offertes van zo'n 10 à 15 jaar geleden, waarbij een aantal leveringen van wijn ter discussie staan. Maar ook over offertes waarbij achteraf gebleken is dat daar ook sponsoring van de volleybalclub mee gemoeid was. Het parket zegt dat in deze dossiers sturing is gebeurd. Maar ik kan zeggen dat ik in geen enkel van die dossiers ben tussengekomen. Dus mijn verantwoordelijkheid ligt hier enkel in het tekenen van een aantal documenten als burgemeester. Ik kan u ook bevestigen dat ik mezelf op geen enkele manier heb verrijkt, het gaat om procedurefouten uit het verleden. Nu kan dit niet meer gebeuren, want sinds vijf jaar hebben we nu een controlesysteem. Natuurlijk is het vervelend dat dit na jaren nu zo'n nasleep krijgt. De gemeentesectretaris is nog altijd aan het werk. Hij heeft altijd de feiten ontkend, dus we gaan kijken hoe we daar in de toekomst mee omgaan."