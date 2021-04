Pastoor Malle en Zoersel wil meer Mariabeeldjes in straatbeeld: "Maria aan mijn eik is een zegen voor mijn wijk"

"Bovendien staat het Mariakapelletje voor meer menselijkheid, meer warmte en daar hebben we nood aan in onze maatschappij. Je merkt bijvoorbeeld ook dat mensen vaker een kaarsje gaan branden in deze coronatijden. Het Mariapark in Oostmalle trekt ook meer bezoekers dan anders. Het Mariabeeldje is in de kleuren blauw-wit en blauw is de kleur van de mens, de menselijkheid", legt pastoor Bart uit.