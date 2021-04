Pedagoog Dirk Van Damme pleit opnieuw voor inkorting zomervakantie: "Corona kan impuls zijn voor verandering"

Ons onderwijs is dit schooljaar gemiddeld 42 dagen gesloten geweest door de coronacrisis. Dat valt mee, geeft professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent) toe in "De afspraak". "Maar we waren al de sterkste daler in Europa", voegt hij er meteen aan toe, "en daarbij komt nu ook nog eens de coronashock."