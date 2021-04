Politie vindt 16 kilo cannabis in auto na achtervolging op E17 in Nazareth

De politie wou de wagen doen stoppen op de E17 in Nazareth, maar de bestuurder vluchtte, met een snelheid van 200 kilometer per uur. In Deerlijk, in West Vlaanderen, botste de auto tegen een geparkeerde wagen. De bestuurder probeerde nog te voet te vluchten, maar agenten konden hem al vrij snel vatten. In de wagen vonden ze 16 kilogram cannabis. De bestuurder, een jongen van 20 uit Nederland, is zijn rijbewijs kwijt. Hij is opgepakt en de onderzoeksrechter moet beslissen of hij aangehouden wordt.