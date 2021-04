Sluikstortprobleem in Aalst wordt elk jaar groter: 100 ton meer zwerfvuil dan 10 jaar geleden

Het probleem wordt erger met de dag, zo merkt Brys. "Het sluikstorten is op 10 jaar tijd enorm verslechterd. Er is even een periode geweest dat we het wat konden inperken, maar die tijd is voorbij." Er komen ook veel meer klachten over zwerfvuil: "Niet meer alleen via de officiële kanalen, maar heel vaak op sociale media. Daar posten mensen dikwijls een foto van het sluikstort dat ze zien."

Het probleem situeert zich in Aalst en de deelgemeenten. De partij Groen wil alvast dat er statiegeld wordt ingevoerd op blikjes. "Dat zou al voor een groot deel minder zwerfafval zorgen."