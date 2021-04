"PS: We lof you", met die woorden steekt LUCA School Of Arts de studenten een hart onder de riem

"We zijn jullie niet vergeten, we zien en horen jullie en zijn er voor jullie als het nodig is", dat is de achterliggende boodschap die het personeel wil doorgeven zegt Sarina Mary. "We willen de studenten goede moed wensen nu het nog de laatste loodjes zijn om dit ongewone academiejaar tot een goed einde te brengen."

Volgens Sarina hebben de studenten er nood aan: "We voelen dat ze er nood aan hebben, ze zitten vast aan hun computer, zijn bang om dingen te missen, moeten alles alleen doen. De contacten via sociale media zijn niet hetzelfde." Een van de momenten waarop studenten hun medestudenten missen is op momenten dat er stress moet verwerkt worden. "Bijvoorbeeld na een jurypresentatie, of na een deadline moeten ze die stress nu achteraf alleen verwerken in de plaats van daarover te babbelen met medestudenten achteraf. Dat komt nu allemaal bij hen alleen terecht en dat is best moeilijk."