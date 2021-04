Ree komt vast te zitten in omheining aan het spoor in Sint-Truiden

Elk jaar in april worden jonge bokken weggejaagd uit hun sprong, de groep reeën waarmee ze in de winter samengeleefd hebben. En daardoor kwamen er de afgelopen dagen wel meer jonge bokken in de problemen in Limburg. Zo moest het Natuurhulpcentrum uit Oudsbergen uitrukken voor een bok die in een opvangbassin van Aquafin in Bree was gesukkeld. Het dier raakte niet meer weg door de hoge betonnen wanden van het bassin. En in Kortessem moest de Wild Life Rescue eergisteren een gewonde bok ophalen, het dier was aangereden en in een diepe gracht gevallen.