Regisseur Jan Verheyen krijgt monstersubsidie voor verfilming van brandramp in de Innovation

"In het allerbeste geval kunnen we in het najaar van 2021 beginnen met opnames, maar ik wil me daar niet op vastpinnen. Want dit is een groot project. Ik mik voor de première op 2023", vertelt Verheyen. "Het plan is om de film op te bouwen rond de theorie dat de brand is aangestoken. Uiterst linkse organisaties hebben trouwens achteraf de brand opgeëist als een aanslag", weet Verheyen. "Een andere verhaallijn is die van een koppel, van wie het leven ingrijpend wordt beïnvloed door deze brand. Eén ding staat al vast en dat is de titel", lacht Verheyen. Dat wordt 'Happening'.