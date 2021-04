Roeier Niels Van Zandweghe uit Brugge is blij met vaccinatievoorrang voor Olympiërs: “Enorme opluchting”

Ook teamgenoot Tim Brys is tevreden met de beslissing. “Dit is super goed nieuws. Voor mij is het belangrijk om met gelijke kansen naar de Spelen te kunnen gaan, en nu kunnen we ook met een gerust hart trainen. Er komen nu heel belangrijke periodes aan. Als je nu besmet was geraakt, dan zou je heel cruciale trainingsblokken kunnen missen.”

Veel mensen uit de entourage van topsporters zijn al gevaccineerd, omdat een groot deel daarvan actief is in de zorgsector. Dan denken we aan kinesisten en ander medisch personeel. In totaal zullen 270 olympische en 25 paralympische atleten worden ingeënt.