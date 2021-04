Opgesloten Russische oppositieleider Aleksej Navalny overgebracht naar ziekenhuis

De opgesloten Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgebracht naar een ziekenhuis voor veroordeelden in een ander strafkamp. De Russische staatsgevangenisdienst kondigde dat eerder vandaag aan, en volgens een van zijn advocaten zou hij daar intussen zijn opgenomen. Navalny is al bijna drie weken in hongerstaking. Volgens artsen uit zijn entourage is hij er zeer slecht aan toe.