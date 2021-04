Schepen Koen Kennis (N-VA) reageert op vraag om ontslag: "Bij oplichterij moet men eerst kijken naar de oplichter"

Koen Kennis reageert nu voor het eerst op die eis van Vlaams Belang. "Ik stel voor dat men eerst de audit grondig leest", zegt Kennis aan Radio 2 Antwerpen. "We hebben hier te maken met oplichterij en dat is bijzonder jammer. Maar als het gaat om oplichterij moeten we eerst naar de oplichter kijken. Voor de rest is Financiën hier niet bij betrokken en dat staat ook in de audit. We gaan nu als college bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden en hoe we onze systemen kunnen verbeteren. Want zoals de burgemeester (Bart De Wever (N-VA), nvdr) al heeft aangehaald is dit een collectieve verantwoordelijkheid."