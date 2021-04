Schrijver Tom Lanoye over brand Zuid-Afrika: "Dochter van mijn poetsvrouw 's nachts gevlucht met alleen smartphone en kleren die ze aanhad"

Tom Lanoye zit momenteel in Antwerpen terwijl de branden nog volop woeden in Zuid-Afrika." We zijn nog maar drie weken terug. Ons huis is gespaard gebleven, maar de dochter van de vrouw die ons al 20 jaar in het huishouden helpt, studeert aan de universiteit van Kaapstad. Ze moest midden in de nacht gaan lopen met enkel haar smartphone en de kleren die ze aanhad." Tom Lanoye is duidelijk onder de indruk maar dankbaar dat iedereen ongedeerd bleef. "Wanneer we teruggaan is nog niet duidelijk, ook met corona nu is de situatie erg onduidelijk."