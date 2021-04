Rechtszaak over dood George Floyd nadert einde: "Amerika zit op het puntje van zijn stoel"

In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn de laatste pleidooien aan de gang in het proces rond de dood van George Floyd, de man die vorig jaar stikte tijdens zijn arrestatie. De jury moet zich uitspreken over voormalig politieagent Derek Chauvin, die met zijn knie minutenlang in de nek van Floyd duwde. Een uitspraak kan over enkele uren volgen, maar evengoed pas over enkele dagen. "Niet alleen hier in Minneapolis, ook elders in Amerika houden ze hun hart vast", zegt correspondent in de VS Björn Soenens.