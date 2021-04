Steeds meer mensen kunnen door corona huishuur niet meer betalen: "Situatie in Vlaams-Brabant sinds begin dit jaar verergerd"

"We moeten die problemen sneller kunnen opsporen. Daarom werken we in Leuven aan het initiatief Woonpunt", stelt Doucet. "Daar kunnen zowel huurders als eigenaars makkelijk terecht als ze problemen ondervinden. We proberen daar dan een oplossing uit te werken, zoals tussenkomst van het OCMW of een betaalplan. Er zijn ook andere mechanismen, zoals de vrederechter, die zal bemiddelen. Iemand uit zijn huis zetten moet echt de allerlaatste optie blijven, want daar wordt niemand beter van", besluit Doucet.