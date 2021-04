Heeft er voor het eerst een helikoptertje op Mars gevlogen? Volg zo meteen de livestream van NASA

De Ingenuity zal verschillende testvluchten uitvoeren. Voor deze eerste testvlucht stond enkel het opstijgen en landen gepland. De Marshelikopter zou normaal gezien slechts 30 seconden vliegen en tot op een hoogte van 3 meter stijgen.

Als vandaag alles goed is verlopen, dan volgen er later nog iets langere tests, maar de Ingenuity is in eerste instantie enkel ontwikkeld om de technologie te testen en te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. In totaal kan de Ingenuity maximaal 90 seconden vliegen, 300 meter afleggen en tot op een hoogte van maximaal 5 meter stijgen.