Vrachtwagenchauffeur blaast positief: 20 keer meer alcohol dan toegelaten

De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een vrachtwagenchauffeur betrapt die dronken achter het stuur zat. Na een ademtest bleek dat hij 3,77 promille alcohol in het bloed had, dat is 20 keer meer dan toegelaten voor professionele chauffeurs. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken en de man moest een fikse boete betalen.