VRT NWS lanceert EDUbox over polarisatie voor jongeren

Voor leerkrachten is het niet altijd evident om gevoelige thema’s in de les te bespreken. Jongeren hebben immers erg uiteenlopende – en vaak sterke – meningen en soms botsen die ook met elkaar. Het is dan ook allesbehalve vanzelfsprekend om alle standpunten aan bod te laten komen zonder dat bepaalde groepen verder uiteen drijven, zoals we vaak in online discussies zien gebeuren.

Daarom is het voor leerlingen in eerste instantie belangrijk te beseffen dat hun sociale identiteit bepaald wordt door de groepen waartoe ze behoren, onder meer gebaseerd op de plek waar ze zijn opgegroeid of de vrienden met wie ze omgaan. Want het is de dynamiek tussen groepen onderling die voor polarisering kan zorgen.

Maar wat is polarisatie dan precies? En wanneer wordt het gevaarlijk? Om leerlingen uit het middelbaar onderwijs te leren omgaan met meningsverschillen ontwikkelde VRT NWS een EDUbox over het thema. De leerlingen leren aan de hand van enkele kenmerken hoe ze polarisatie kunnen herkennen. Ze krijgen ook bruikbare tips mee over hoe ze kunnen reageren op haatspraak of een extreme uitspraak. In het format ‘Samen door één deur’, dat speciaal voor deze EDUbox werd ontwikkeld, leren jongeren ten slotte hoe ze een discussie moeten voeren. Het rollenspel bestaat uit verschillende rondes, waarbij de leerlingen leren een standpunt innemen en verdedigen, maar ook leren luisteren naar en begrip opbrengen voor elkaar.

Bekijk hier de trailer van de EDUbox en lees nadien verder onder de video: