Week van de Valpreventie start: "Ook senioren die thuis wonen, kunnen veel doen om een val te voorkomen"

"Mensen die ouder worden, denken vaak dat het normaal is dat ze soms vallen", vertelt schepen van samenleven Ann-Marie Morel (CD&V), "en soms zijn er medische problemen zoals slecht zicht, een lage bloeddruk of evenwichtsstoornissen. Maar er zijn dingen die je zelf kan doen om je huis en tuin veilig in te richten: vermijd losliggende tapijten of rondslingerende draden en voorzie goeie verlichting."

"Draag ook de juiste schoenen: veel mensen hebben aanstekers maar het is belangrijk om een gesloten pantoffel te dragen. Sta ook rustig recht, zodat je niet duizelig wordt, en beweeg voldoende zodat je spieren getraind blijven. Ook een gezonde voeding, rijk aan calcium, en niet roken en geen overdreven alcohol zijn belangrijk om langer gezond te blijven en thuis te kunnen blijven wonen."