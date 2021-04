Sociale partners op de valreep eens over verdeling welvaartsenveloppe: minimumuitkeringen stijgen met 2 procent 

De federaal minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), reageert tevreden op het akoord over de welvaartsenveloppe. "Het is een sterk signaal", laat hij optekenen in een persbericht.

"De verdeling van de welvaartsenveloppe is een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en voor de ambitie van de regering om de sociale uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens en de minimumpensioenen tot 1.500 euro (...) Deze stap is van groot belang voor verder sociaal overleg, met name over de lonen", aldus de minister.