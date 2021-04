Minister Verlinden na brand in Anderlecht: "Aan de maatregelen houden om voldoende ziekenhuiscapaciteit te hebben"

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, die vanmiddag in Anderlecht de plek van de brand ging bezoeken, doet dezelfde oproep. "Het is geen geheim dat de druk op de ziekenhuizen, in het bijzonder de intensieve zorg, al weken en maanden zeer hoog is", zei ze vanmiddag in "Het Journaal".

"Er is bijzonder weinig vrije capaciteit en dus is het duidelijk dat we met zijn allen ons aan die (corona)maatregelen moeten houden, om ervoor te zorgen dat die druk op de ziekenhuizen en zeker de intensieve zorg kan afnemen, zodat er bij rampen als deze voldoende capaciteit is om patiënten naar de ziekenhuizen en de intensieve zorg te brengen."

Op dit moment liggen 3.000 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 933 op de diensten voor intensieve zorg.

