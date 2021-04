Zware brand in gebouw Anderlecht: "24 mensen naar ziekenhuis, 3 zwaargewond"

De brandweer is intussen al uren aan het blussen, maar heeft nog veel werk. "Momenteel wordt er nog volop geblust, omdat de woning ook nog een achterbouw heeft waar we moeilijk bij kunnen. De brand is dus nu zo goed als onder controle en kan niet uitbreiden."

De oorzaak van de brand is nog niet bekend: "Dat moet nog onderzocht worden. De politie is hier ter plaatse om een veiligheidsperimeter in te stellen. Verschillende omliggende woningen zijn geëvacueerd en tientallen mensen worden opgevangen in het plaatselijke commissariaat. Zij zullen straks kunnen terugkeren omdat er geen gevaar meer is dat het vuur zich verspreid. Het parket zal een deskundige sturen als de bluswerken voorbij zijn."