100 jaar oude cultuurtempel en cinema Limelight in Kortrijk wordt woonproject, iconische gevel blijft

Het cinemagebouw “De Gouden Lanteern” werd kort na WOI opgericht in 1921. Het gebouw overleefde zware bombardementen in 1944 en werd veranderd naar Cinema Orly. Een cinema, dat meer pikante films bracht. Het gebouw was van 1980 tot 2010 cultuurtempel Limelight en muziekclub De Kreun. In 2009 viel het doek over de lange en roemrijke geschiedenis waar Kortrijkse cultuurliefhebbers prachtige herinneringen aan overhouden. De laatste twee jaar werd het gebouw enkel nog gebruikt als een pop-upwinterbar.

De Gouden Lanteern of Limelight was een culturele hotspot door de jaren heen. De afgelopen 10 jaar stond het gebouw leeg en was er een plan om het gebouw te slopen. Maar dat ging niet door na heel wat protest van Kortrijkse inwoners. "Nu zal de iconische gevel bewaard worden", vertelt de projectleider Jonas Van Poucke van Vitruvi. “Want de echte erfgoedwaarde van het gebouw huist vooral in de nostalgische herinneringen van de Kortrijkzanen."