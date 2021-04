18 jaar cel voor man uit Zele die kersverse bruid van rots duwde tijdens huwelijksreis in Bali

“De vrouw moest van haar man een dagboek bijhouden waarin ze moest schrijven hoe geweldig hij als man wel was. Dat was natuurlijk om na de feiten onschuldig te lijken”, stelde de rechter. “De man kende de omgeving van de klif bovendien goed, omdat hij er voordien al eens was geweest en hij sleurde zijn vrouw naar boven. Ze moest en zou mee naar de top gaan. En daar had hij de intentie haar te doden: ze moest te pletter storten en dan verdrinken. Het is een half mirakel dat het slachtoffer dit overleefd heeft.”