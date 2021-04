BEKIJK - Clouseau zingt Get Ready, funky "Mia", Arno met koor: memorabele momenten uit 20 jaar "Radio 2 Eregalerij"

Radio 2 viert vandaag de 20e verjaardag van de Eregalerij. Met dat initiatief zet de radiozender samen met Sabam elk jaar bijzondere artiesten en nummers in de bloemetjes. Tijdloze liedjes krijgen een symbolische plaats in de Eregalerij, samen met artiesten die de erkenning krijgen voor een leven vol muziek. De feestelijke 20e editie is er in het voorjaar van 2022, maar VRT NWS blikt terug met een greep uit het vele archiefmateriaal.