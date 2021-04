60 dokters van UZ Gent maken "bijbel" over gezondheid: "Hoe vaak moet je je wassen en hoe bewaar je voeding?"

- Was je haar 1 tot 2 keer per week met water en milde shampoo.



- Bewaar groenten in de groentelade, helemaal onderaan. Daar is de temperatuur wat hoger dan in de rest van de koelkast en zo worden de groenten niet beschadigd door de diepe koude.

- Een product mag het label ‘light’ dragen wanneer er 30 procent minder energie, suiker of vet aanwezig is in vergelijking met het gewone product. Gewone mayonaise bevat bijvoorbeeld normaal 80 tot 100 gram vet, een lightmayonaise bevat dan op zijn minst 30 procent minder vet dan de gewone mayonaise. Dat zegt dus niets over het aandeel suiker. Mogelijk wordt dat in een lightproduct verhoogd. Het is daarom belangrijk om te kijken naar welke voedingsstof er precies minder aanwezig is in het lightproduct.

- Sta elke 30 minuten even op om te bewegen en weer energie te krijgen.

- Kinderen die op de buik slapen, hebben een ‘verlaagde wekrespons’. Dat is het geheel van reacties op een mogelijk levensbedreigende situatie waardoor een kind dieper of opnieuw gaat ademhalen.

- Antirimpelcrèmes die hyaluronzuur bevatten, hebben een tijdelijk opvullend effect. Als er vitamine A-zuur aan toegevoegd werd, kunnen kleine rimpeltjes tijdelijk minder zichtbaar worden. Maar het verouderingsproces kan niet stopgezet worden. Zonlicht vermijden en niet roken zullen effectiever zijn dan welke crème ook.

- Was je lichaam dagelijks als je een vette huid hebt, maar slechts 2 tot 3 keer per week als je een normale tot droge huid hebt.