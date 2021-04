Aantal inwoners in Gent voor het eerst in 20 jaar gedaald

Vorig jaar kwamen minder mensen in Gent wonen, en ook meer mensen verlieten de stad. De cijfers : 16.429 mensen kwamen vorig jaar in Gent wonen. 17.339 Gentenaars trokken weg uit de stad. Iets meer dan 4500 Gentenaars verhuisden vanuit het centrum naar een deelgemeente. Ongeveer 2300 Gentenaars maakten de omgekeerde beweging. In het centrum van Gent wonen nu 545 inwoners minder.

Vooral deelgemeente Oostakker kreeg er vorig jaar meer inwoners bij : 255 in totaal. In Sint-Amandsberg kwamen er 120 inwoners bij.

Hoe het komt dat er voor het eerst in meer dan 20 jaar minder mensen in Gent wonen, is niet duidelijk. De stad wil ook nog geen conclusies trekken, omdat 2020 door corona een speciaal jaar was.