Alcoholverbod voor parken en speelpleinen in Hove: "Jongeren zijn er welkom maar niet om troep achter te laten"

In Hove is alcohol drinken of op zak hebben in alle openbare parken en op de speelpleinen 's avonds en 's nachts voortaan verboden. De maatregel geldt van 18 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. Tot eind vorige maand was er al zo'n verbod. De gemeente wilde dan even afwachten maar er is opnieuw overlast van jongeren. De politie zal ook controles uitvoeren.