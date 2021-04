Wachten op uitspraak jury in proces over dood George Floyd: VS-president Biden zegt te bidden voor "juiste uitspraak"

Hij kan schuldig worden bevonden aan "moord in de tweede graad". Dat zou willen zeggen dat wat hij deed met Floyd op zichzélf misdadig was, met het overlijden van Floyd als gevolg. Daar staat maximaal 40 jaar cel op.

Of "moord in de derde graad". Dan was zijn optreden "gevaarlijk", met de dood als gevolg. Goed voor 25 jaar cel.

Of "doodslag in de tweede graad". Dan was zijn gedrag onverschillig en nalatig, met de dood als gevolg. Maximaal 10 jaar cel.