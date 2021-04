Antwerpenaar stoorde zich vooral aan sluikstort en moeilijk bereikbare diensten

"We bestaan dit jaar ook 30 jaar, er wordt wel wat publiciteit rond gemaakt", gaat Blomme verder. "Er gaan misschien dingen naar boven komen waar mensen mee zitten, of waar ze nu een aantal moeilijkheden mee ervaren, dat zullen we moeten afwachten." Opvallend is dat er meer klachten waren over de dienstverlening. "De ombudsdienst is bereikbaar gebleven, we hebben een gratis nummer. Maar de wachttijden liepen heel hoog op, dat merkten we ook via het mailverkeer, mensen moesten soms lang wachten op een antwoord", erkent Blomme.