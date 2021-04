Asielzoekers uit Poelkapelle willen meehelpen in vaccinatiecentra: “Dat is leerrijk én nuttig”

De 20-jarige Shaghayegh Ale Hafttan is afkomstig uit Iran en woont intussen een kleine 2 jaar in België. Ze verblijft in het opvangcentrum van Poelkapelle. Terwijl haar asielprocedure loopt, volgt ze een opleiding verpleegkunde aan hogeschool VIVES in Ieper. “Ik zit nu in de eerste module en loop stage in woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark. Ik vind het leuk om mensen te helpen. En veel mensen hebben hulp nodig in deze coronatijden. Ik wil me nu al inzetten als vrijwilliger in de vaccinatiecentra. Dat is leerrijk én nuttig.”

(Lees voort onder de foto)