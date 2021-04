Asielzoekers ondervinden moeilijkheden om bij te springen in de zorg

Uit een bevraging van Fedasil blijkt dat 200 asielzoekers in aanmerking komen voor een job in de gezondheidszorg. Een sector die zeker nu smeekt om extra handen. Een gedroomd huwelijk zou je denken. Maar de goedkeuring van een buitenlands diploma is een zeer omslachtige procedure. "Terzake"-reporter Débora Votquenne tekent getuigenissen op.