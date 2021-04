Basketbalspeelster Jana Raman van The Belgian Cats blij met vervroegde vaccinatie

The Belgian Cats zijn in het verleden al getroffen door het virus: naast haarzelf zijn Ann Wauters en Emma Meersman al besmet geraakt. Het virus kan een serieuze impact hebben: "Ann heeft er serieus van afgezien. Ikzelf had geen kracht om oefeningen te doen en ik mocht ook niks doen in die ziekteperiode. Mijn spiermassa nu is zelfs nog niet volledig terug. Dat komt ook omdat we veel wedstrijden hebben gespeeld en moesten inhalen, en ik me nog niet volledig heb kunnen concentreren op het opbouwen van de spieren. Maar mijn conditie had ik gelukkig wel vrij snel terug."