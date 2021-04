In de Zoo van Antwerpen is een speciale superdiepvriezer in gebruik genomen. Daarin worden biologische stalen van zoveel mogelijk dieren uit Europese dierentuinen bijgehouden. Meer dan 3.000 stalen zitten er intussen in deze vriezer. De bedoeling is om er DNA-onderzoek op te doen en zo de dierentuinpopulaties te verbeteren. Onze reporter Mattias Tuyls kreeg een blik achter de schermen.