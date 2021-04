Ondanks coronacrisis toch ruim 100.000 ondernemingen gestart in 2020: "Ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan"

De sterkste toename van het aantal starters zit in de detailhandel (+ 22,6 procent). Opvallend misschien, omdat die sector toch ook vrij hard getroffen werd door de coronamaatregelen. "Maar de groei vinden we vooral terug in de e-commerce, waar er bijna een verdubbeling is van het aantal starters", verduidelijkt Eric Van Den Broele van onderzoeksbureau Graydon. Ook in de bouwsector was er een duidelijke toename, van meer dan 10 procent.

De horeca en amusementssector werden het hardst getroffen door de coronamaatregelen. Logisch dat daar een daling is van het aantal nieuwe ondernemingen. In 2020 waren er bijna 14 procent minder nieuwe horecazaken, in de amusementssector gaat het om een daling van bijna 25 procent.