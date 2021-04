College in Menen begint met darts op school: "Je leert er snel door hoofdrekenen"

Vanaf volgend schooljaar wil de middelbare school darts officieel opnemen in het lessenpakket Lichamelijke opvoeding. Maar ze willen darts ook gebruiken in andere vakken, zoals taalvakken of muziekleer. Zo kunnen de leerlingen tijdens zo'n spelletje leren tellen in een andere taal of kunnen ze nieuwe muziek ontdekken tijdens het spel. De leerlingen zien het al zitten: "Het optellen en het aftrekken van de punten helpt wel bij het hoofdrekenen en bij de getallen leren kennen en leren tellen in andere talen."

